Юрий Зайцев объявил о начале программы "Земский тренер" в Марий Эл

В этом году в Марий Эл стартовала всероссийская программа "Земский тренер". Глава региона Юрий Зайцев сообщил, что два тренера-преподавателя начнут работу в Советском и Моркинском районах, получая по 1 млн рублей, и внесут вклад в развитие спортивной инфраструктуры.
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