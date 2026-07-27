Юрий Зайцев объявил о начале программы "Земский тренер" в Марий Эл

В этом году в Марий Эл стартовала всероссийская программа "Земский тренер". Глава региона Юрий Зайцев сообщил, что два тренера-преподавателя начнут работу в Советском и Моркинском районах, получая по 1 млн рублей, и внесут вклад в развитие спортивной инфраструктуры.