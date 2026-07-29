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Минпросвещения РФ поручило школам обеспечить безопасность в День знаний

Минпросвещения РФ поручило школам обеспечить безопасность в День знаний

Минпросвещения РФ в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС.

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