⚡За покупку наличкой в Европе уже можно сесть в тюрьму. Россиян ждет то же самое?

Я сомневаюсь, что в РФ введут именно ответственность за использование налички. Максимум - просто вытеснят наличные платежи. Мне перечисляют социальную пенсию на карту; если в каком-то магазине нужны копейки (например, не просто 59 р., а 59 р. 10 коп.), при расчёте наличкой или делают округление, или мне приходится искать копейки; когда водитель маршрутки отказался принять платёж по карте, мне пришлось устроить скандал.

Вадим Кузнецов

Фашизм - это полное доминирование общества, понимаемого как государство, над личностью. Сюда же входит и полный контроль государства над любыми доходами и расходами подданного. Можно конфисковать его доход или сбережения по желанию государства, можно произвольно изменять качесвто и количество сбережений. Прямо сейчас можно кого-нибудь объявить вором/террористом/неплательщиком за коммуналку/злостным алиментщиком, и еще ДО суда заблокировать ему карточку, например. А потом какая-нибудь судья Елена Хахалева вынесет приговор - и привет. Когда наличка целиком попадет под запрет - ситуация станет абсолютной.