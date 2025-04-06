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Царьград

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ЦСКА и "Динамо" сразятся на заснеженном поле: матч запланирован на 19:30

ЦСКА и "Динамо" сразятся на заснеженном поле: матч запланирован на 19:30

Сотрудники Российской премьер-лиги и ЦСКА готовят "ВЭБ-Арену" к матчу с "Динамо" при снегопаде. Система подогрева справляется с осадками, белая разметка обновляется.

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