Театр абсурда
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Театр абсурда

8 736 подписчиков

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Свежие комментарии

  • игорь петренко
    Согласен,смертная казнь слишком лёгкая смерть! Пусть мучаются до конца дней своих!Зверушки до конца...
  • СимАчка Пушистая
    кстати, для муслимов повешение самая позорная казнь. Надо всегда учитывать менталитет своих врагов и применять к ним ...Зверушки до конца...
  • Nata
    Только зверушки - это белочки, зайчики. А эти - шакалы. Грязные шакалы.Зверушки до конца...

Табу сняты: Россия нанесла ракетный удар по зданиям ГУР и СБУ в центре Киева

Табу сняты: Россия нанесла ракетный удар по зданиям ГУР и СБУ в центре Киева

Как пишут турки, сегодня в результате внезапного удара были разрушены здания СБУ и ГУР в Киеве, а также штаб Гражданской обороны Украины.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А Байден, а английский Борис. Это норма? А то , что происходит на выборах у них, в этой самой &quot;демократической&quot; стране - это норма?
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17 час.
Алексей Камышов
Никто и не спорит, что чем больше источников информации, тем более достоверней она будет, но не факт. Ибо всегда необходимо помнить о возможности компрометации источника и откровенной дезинформации, ибо сам источник находится не в нашей зоне ответственности и контроля.
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16 час.
Алексей Горшков
Чего не понимаю - а раньше этого нельзя было сделать? Надо было дождаться, когда террористы почти полторы сотни гражданских убьют? Доброту с &quot;добренькостью&quot; не надо путать! &quot;Благими намерениями вымощен путь в ад&quot;! Вон - &quot;добренький&quot; Хрущёв в своё время амнистировал &quot;несчастных безвинных жертв сталинского террора&quot; - бандеровцев, и к чему это всё привело? Да и сейчас - начни мы СВО в 2014 году - СКОЛЬКО ЖЕРТВ БЫ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ (причём С ОБЕИХ СТОРОН) ?! Хотели &quot;добренькими&quot; быть! Это как жалеючи хвост по кусочками отрезать - ТОЛЬКО БОЛЬНЕЕ ДЕЛАТЬ !!!
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9 час.

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