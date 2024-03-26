Табу сняты: Россия нанесла ракетный удар по зданиям ГУР и СБУ в центре Киева

А Байден, а английский Борис. Это норма? А то , что происходит на выборах у них, в этой самой "демократической" стране - это норма?

Никто и не спорит, что чем больше источников информации, тем более достоверней она будет, но не факт. Ибо всегда необходимо помнить о возможности компрометации источника и откровенной дезинформации, ибо сам источник находится не в нашей зоне ответственности и контроля.

Алексей Горшков

Чего не понимаю - а раньше этого нельзя было сделать? Надо было дождаться, когда террористы почти полторы сотни гражданских убьют? Доброту с "добренькостью" не надо путать! "Благими намерениями вымощен путь в ад"! Вон - "добренький" Хрущёв в своё время амнистировал "несчастных безвинных жертв сталинского террора" - бандеровцев, и к чему это всё привело? Да и сейчас - начни мы СВО в 2014 году - СКОЛЬКО ЖЕРТВ БЫ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ (причём С ОБЕИХ СТОРОН) ?! Хотели "добренькими" быть! Это как жалеючи хвост по кусочками отрезать - ТОЛЬКО БОЛЬНЕЕ ДЕЛАТЬ !!!