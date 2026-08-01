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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу о последней фразе Изнера в туре: «Зато я ни разу не проиграл вам за всю карьеру»

Фрэнсис Тиафу рассказал историю, связанную с завершением карьеры Джона Изнера .  Бывшая девятая ракетка мира провел последний матч на US Open-2023 – во втором круге уступил Майклу Ммо в пяти сетах.

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