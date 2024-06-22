НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Два предложения ЦСКА по защитнику «Витории Гимараэш» Фернандешу отклонены. Игроком интересуются и другие клубы РПЛ

Два предложения ЦСКА по защитнику «Витории Гимараэш» Фернандешу отклонены. Игроком интересуются и другие клубы РПЛ

По данным «Матч ТВ», португальский клуб не устроили два предложения армейцев по трансферу 27-летнего защитника, после чего ЦСКА взял паузу в переговорах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх