💡Села Красноперекопского района остались без света из-за аварии на сетях Специалисты предпринимают все меры для восстановления электроснабжения, сообщили в местной администрации.
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