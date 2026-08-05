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Движение вместо таблеток: врач назвал простую привычку для долгой жизни

Движение вместо таблеток: врач назвал простую привычку для долгой жизни

Для укрепления здоровья взрослому человеку достаточно регулярно двигаться по 20–40 минут в день. Такая активность помогает уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения, некоторых видов рака и преждевременной смерти.

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