Движение вместо таблеток: врач назвал простую привычку для долгой жизни

Для укрепления здоровья взрослому человеку достаточно регулярно двигаться по 20–40 минут в день. Такая активность помогает уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, ожирения, некоторых видов рака и преждевременной смерти.