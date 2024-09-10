Названа доля симулирующих болезни работников в России

Каждый третий россиянин симулировал болезни перед коллегами и руководством, чтобы не работать. Долю симулирующих болезни сотрудников назвали эксперты Скандинавского центра здоровья и исследовательского центра «Зарплаты.
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