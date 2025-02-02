Андрей Коваленко о Кубке мира без ИИХФ: «Это гарантированно позволит позвать Россию. Матчи с нашей командой для США и особенно для Канады – суперпринципиальные»

– Что отметили для себя в мировом хоккее в последние недели? – Разговоры вокруг мировых турниров. До старта современной версии Кубка мира – сейчас он называется Турнир четырех наций – осталось лишь десять дней, а никакого ажиотажа не чувствуется.
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