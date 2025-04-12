Мерц сообщил, что пока не задумывается над возможностью переговоров с Путиным

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается о возможности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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