Мировое обозрение

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В Нью-Йорке выпустили видеоролик с инструкцией для жителей на случай ядерного удара

В Нью-Йорке выпустили видеоролик с инструкцией для жителей на случай ядерного удара

Американцам посоветовали укрыться в центре здания, закрыть окна и двери Для жителей Нью-Йорка власти города подготовили видеоинструкцию.

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