Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Знакомьтесь: последний Президент США - Дональд Трамп

Знакомьтесь: последний Президент США - Дональд Трамп

Автор: Аргументы недели Люди старшего поколения хорошо помнят советско-финский фильм режиссера Леонида Гайдая «За спичками».

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Хоть ТРАМП наказывает зло, жаль что с Израилем встал на путь ФАШИЗМА, от него и СДОХНЕТ, но может хотя бы половину ЗЛА с собой заберет!!!! Попутного!
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19 час.
Одиссей
вот нисколько не сожалею. просто с удовольствием смотрю это кино.
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4 час.
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