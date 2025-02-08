Знакомьтесь: последний Президент США - Дональд Трамп

Автор: Аргументы недели Люди старшего поколения хорошо помнят советско-финский фильм режиссера Леонида Гайдая «За спичками».
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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Хоть ТРАМП наказывает зло, жаль что с Израилем встал на путь ФАШИЗМА, от него и СДОХНЕТ, но может хотя бы половину ЗЛА с собой заберет!!!! Попутного!
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19 час.
Одиссей
вот нисколько не сожалею. просто с удовольствием смотрю это кино.
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4 час.
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