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Бруксби перенес операцию на запястье

Бруксби перенес операцию на запястье

Дженсон Бруксби перенес артроскопическую операцию на левом запястье из-за проблем с сухожилием. «Запястье беспокоит меня уже давно, и во время турнира в Окленде состояние сильно ухудшилось.

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