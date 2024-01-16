Стали известны лауреаты премии "Эмми-2024"

В категории "Лучший актер в драматическом сериале" в этом году представили сразу трех актеров из одного сериала – Брайана Кокса, Кирана Калкина и Джереми Стронга, которые исполнили роли отца и двух сыновей в сериале "Наследники".
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