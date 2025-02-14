Палёный пластик: ведущий производитель труб РФ может находиться под контролем спонсоров ВСУ

В распоряжении «Известий» оказались закрытые показания, которые в украинском суде дал Валентин Буяновский — миллиардер с тройным гражданством; он называет «центром своих жизненных интересов» Великобританию, но при этом вместе с бизнес-партнером Мироном Гориловским продолжает через номиналов владеть стратегическим российским предприятием — крупнейшим производителем полимерных труб «Полипластик».
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