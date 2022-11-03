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«Рома» выиграла 5 из 7 последних матчей. Команда Моуринью стала 2-й в группе ЛЕ

«Рома» выиграла 5 из 7 последних матчей. Команда Моуринью стала 2-й в группе ЛЕ

«Рома» одержала третью победу подряд – над «Лудогорцем» (3:1) в Лиге Европы. Команда Жозе Моуринью заняла второе место в группе, в которой также выступают «Бетис» и ХИК.

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