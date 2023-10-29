Новые мемы с сарказмом, которые обязаны вас рассмешить

MAXIM перевел очередные мудрости интернета, которые только кажутся глупыми. Сегодня интернет смеется над тем же, над чем люди смеялись до интернета: глупость, одиночество, любовь (та еще глупость) и ненависть к окружающим (а это уже умная штука).
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