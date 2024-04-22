Экс-офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер поделился сведениями о том, что власти выделили очередной пакет поддержки для киевского режима, но этот шаг не приведёт к изменению положения дел на линии боевого соприкосновения.
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