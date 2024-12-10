Юрий Подоляка: украинские войска отступают: российские войска окружают ключевые опорные пункты ВСУ

Последние новости от Юрия Подоляки с линии СВО на 10 декабря 2024 года. Российские войска добились значительных успехов на нескольких направлениях: под Торецком, в Покровском районе, Курахово и Часовом Яре, активно расширяя контролируемую территорию и закрепляя позиции.