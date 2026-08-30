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Аргументы недели

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Минобороны РФ готово к массированным ударам по энергетике Украины

Минобороны РФ готово к массированным ударам по энергетике Украины

Министерство обороны России официально заявило о начале подготовки к новой серии массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Геннадий Бережнов

Гибнут россияне 10-15 чел. ежедневно от атак Киева. Наш ответ нет тот за кровь людскую. Банковая со связью с США, Лондоном и ЕС продолжает жить и принимать на торжества в Киев. В этот день не было там, как пишут, сигналов тревоги. Не только не понимаю, но и осуждаю политику МО!