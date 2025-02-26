СМИ сообщили о поездке министра безопасности Канады в США

Министр общественной безопасности Дэвид Макгинти совместно с «министром по борьбе с фентанилом» Кевином Броссо планирует посетить США для того, чтобы обсудить вопросы по борьбе с оборотом наркотических веществ.
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