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Ломовицкий о задачах «Химок»: «Самые высокие – выходить на каждую игру и побеждать»

Хавбек «Химок» Александр Ломовицкий высказался о задачах клуба и о старте сезона. — В предыдущие сезоны у «Химок» была нехорошая традиция плохо начинать и хорошо заканчивать чемпионат.

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