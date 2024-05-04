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Кейтлин Кларк набрала 21 очко в дебютном предсезонном матче за «Индиану»

Кейтлин Кларк набрала 21 очко в дебютном предсезонном матче за «Индиану»

В матче с «Далласом» 22-летняя баскетболистка «Индианы» набрала 21 очко, реализовав 5 дальних бросков.

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