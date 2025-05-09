«Россия помнит уроки Второй мировой и никогда не согласится с искажением ее событий»: Путин выступил на параде Победы

Президент добавил, что СССР принял на себя «самый свирепый» ударРоссия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве на Красной площади.
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