Избивший знакомого берцем российский военный получил новый срок за уклонение

Военному из Барнаула, убившему берцем знакомого, добавили 5 лет за уклонение Барнаульский гарнизонный военный суд вынес второй приговор военнослужащему Алексею Лисничуку, ранее осужденному за избиение знакомого берцем.
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