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Спорт Уик-Энд

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ПСЖ разгромил «Слован», но Сафонов получил невысокую оценку. Батракову после поражения «Галатасарая» тоже похвастать нечем

ПСЖ разгромил «Слован», но Сафонов получил невысокую оценку. Батракову после поражения «Галатасарая» тоже похвастать нечем

В среду состоялись шесть матчей Общего этапа Лиги чемпионов. Два из них завершились с разгромным счётом.

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