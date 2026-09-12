Барриос - о судействе в матчах «Зенита»: «Есть моменты, которые вызывают беспокойство»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча восьмого тура Альфа‑Банк РПЛ с «Локомотивом заявил, что его беспокоит то, как некоторые судьи работают на играх «сине‑бело‑голубых».
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