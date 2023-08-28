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Россиянам обещают вознаграждение за сдачу наркотических «закладок»

Россиянам обещают вознаграждение за сдачу наркотических «закладок»

Зампред Госдумы Владислав Даванков сделал предложение МВД ввести вознаграждение за информацию о распространение наркотических «закладок», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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