Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией

В ночь на пятницу на мосту между эстонской Нарвой и российским Ивангородом появились «зубы дракона». Бетонные пирамиды обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники, сообщает издание Postimees .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии