Русская весна

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На Украине заявили, что Меркель предала их

На Украине заявили, что Меркель предала их

Канцлер ФРГ Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире украинского ТВ выступил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Vasil Cornev
Долбики! Кому вы нах нужны, без мозгов и денег! От вас уже все шарахаются!

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