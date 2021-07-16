На Украине заявили, что Меркель предала их

Канцлер ФРГ Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире украинского ТВ выступил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире украинского ТВ выступил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Свежие комментарии