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МОСИНФОРМ

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В приложении «Парковки России» более 2,6 миллиона раз исправляли время начала парковки

В приложении «Парковки России» более 2,6 миллиона раз исправляли время начала парковки

Автомобилисты воспользовались функцией исправления времени начала парковочной сессии в приложении «Парковки России» более 2,6 миллиона раз с начала ее работы.

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