Приметы: как не попасть в беду 26 сентября

Ежегодно 26 сентября церковь отмечает и православные почитают память преподобного Корнилия Сотника.Именно в этот день, 26 сентября люди старались собрать оставшийся урожай, иначе, если дальше оставить его на огороде, может принести несчастье.
Ежегодно 26 сентября церковь отмечает и православные почитают память преподобного Корнилия Сотника.Именно в этот день, 26 сентября люди старались собрать оставшийся урожай, иначе, если дальше оставить его на огороде, может принести несчастье.
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