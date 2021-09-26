smi.today

1 618 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер Иксов
    НУ, ЭТВ ДУРА ЕЩЕ НЕ ТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ И СДЕЛАТ.Савченко в паранд...
  • kirineyanin
    Если разбираться логически, смотреть на дела православной Церкви, то она ни рыба не мясо..... Как там в Библии сказан...Африканские свяще...
  • Валентин Щербаков
    Нам, конечно, неизвестна вся подноготная встреч В.В. Путина с Эрдоганом или с Лукашенко, однако оба эти деятеля неод...Греческий политол...

Приметы: как не попасть в беду 26 сентября

Приметы: как не попасть в беду 26 сентября

Ежегодно 26 сентября церковь отмечает и православные почитают память преподобного Корнилия Сотника.Именно в этот день, 26 сентября люди старались собрать оставшийся урожай, иначе, если дальше оставить его на огороде, может принести несчастье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх