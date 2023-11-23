OSiO – новый бренд ноутбуков. Производство стартовало в Татарстане

Группа ICL запускает производство ПК под брендом OSiO на новом заводе в ТатарстанеГруппа компаний ICL, один из ведущих игроков технологического сектора, объявила о запуске нового бренда настольных и мобильных ПК OSiO.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии