Военные корабли не смогут приближаться к судам с украинским зерном

Inquam Photos/George Calin via REUTERS Украина и Россия договорились о том, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе десять морских миль (18,5 км) от судов, перевозящих по оговоренному безопасному коридору зерно.
Inquam Photos/George Calin via REUTERS Украина и Россия договорились о том, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе десять морских миль (18,5 км) от судов, перевозящих по оговоренному безопасному коридору зерно.
Свежие комментарии