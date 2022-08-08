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Военные корабли не смогут приближаться к судам с украинским зерном

Военные корабли не смогут приближаться к судам с украинским зерном

Inquam Photos/George Calin via REUTERS Украина и Россия договорились о том, что военные корабли, самолеты и беспилотники не могут находиться в радиусе десять морских миль (18,5 км) от судов, перевозящих по оговоренному безопасному коридору зерно.

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