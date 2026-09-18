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Царьград

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Europa Press: выявили оспу обезьян у подростка в Сеуте

Europa Press: выявили оспу обезьян у подростка в Сеуте

В Сеуте выявлен первый случай оспы обезьян у 13-летнего подростка из Марокко, сообщает Europa Press. Случай произошел на фоне миграционного кризиса, когда тысячи нелегалов пересекли границу.

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