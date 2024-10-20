В России к Новому году взлетят цены на электронику

К Новому году в России прогнозируется рост цен на ноутбуки и другие виды электроники на 10–15%. Это связано с повышением стоимости логистики перевозок, ослаблением курса рубля, а также ростом цен на комплектующие материалы.
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