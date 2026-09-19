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За рулем

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Volkswagen рассекретил самый мощный GTI в истории: подробности о модели

Volkswagen рассекретил самый мощный GTI в истории: подробности о модели

Полувековой юбилей линейки GTI Volkswagen отметила премьерой электрического хот-хэтча ID.3 GTI. Титул самого мощного серийного GTI за всю историю марки новинке достался сразу.

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