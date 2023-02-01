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Сборная Швеции может пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике в Турции из-за напряженной политической ситуации между странами

Сборная Швеции может пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении в Турции из-за напряженной политической ситуацией между странами, сообщает Expressen.

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