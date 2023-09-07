В последние дни "друзья" России много чего понаговорили. Сербия, Армения, Казахстан, Киргизия. Особенно постарались Вучич с Пашиняном.
Орбан сказал о русских такое!.. Ведь это и есть наша национальная идея
Комментарии
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Александр Терехов
314здежа про свободу много, а что такое СВОБОДА - никто не знает. Нет однозначного определения этого понятия. Болтовня о свободе дурно пахнет откровенным цинизмом. Но, увы, цинизм - это ныне штатная тональность любых разговоров. Так сейчас принято. Вранье - это сейчас норма в политике. Истина - это из теории заговора.
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7 час.
Людмила Лиханова
Конкретно: ЧТО отдали от РОССИИ?, не от СССР а от РОССИИ? Так что заткнитесь пожалуйста.
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6 час.
юф
юра федулов
А Болотова права, так как она имела в виду именно СССР, ведь только СССР представлял истинно Россию. РФ это не Россия, это часть России, причем не самая удачная.
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5 час.
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