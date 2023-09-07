Орбан сказал о русских такое!.. Ведь это и есть наша национальная идея

Александр Терехов 314здежа про свободу много, а что такое СВОБОДА - никто не знает. Нет однозначного определения этого понятия. Болтовня о свободе дурно пахнет откровенным цинизмом. Но, увы, цинизм - это ныне штатная тональность любых разговоров. Так сейчас принято. Вранье - это сейчас норма в политике. Истина - это из теории заговора.

Людмила Лиханова Конкретно: ЧТО отдали от РОССИИ?, не от СССР а от РОССИИ? Так что заткнитесь пожалуйста.