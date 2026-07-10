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Культуромания

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В Малом театре поставят спектакль по пьесе Мединского «14 декабря»

В Малом театре поставят спектакль по пьесе Мединского «14 декабря»

Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский готовит спектакль по пьесе помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «14 декабря», сообщает «Театрал».

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