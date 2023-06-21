CNN: спасатели услышали звуки, предположительно, от батискафа "Титан"

Экипажи спасателей, занимающиеся поисками подводного аппарата "Титан", слышали "акустическую обратную связь", предположительно, от пропавшего батискафа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о поиске.
Экипажи спасателей, занимающиеся поисками подводного аппарата "Титан", слышали "акустическую обратную связь", предположительно, от пропавшего батискафа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на обновленную внутреннюю правительственную записку о поиске.
Свежие комментарии