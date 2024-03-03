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Леброн Джеймс установил рекорд, набрав более 40 тысяч очков в НБА

Леброн Джеймс установил рекорд, набрав более 40 тысяч очков в НБА

ТАСС/EPA/DAVID MAXWELL Американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", в матче против "Денвер Наггетс" первым за всю историю НБА преодолел отметку в 40 тысяч очков, набранных на протяжении карьеры.

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