Православие в США: новая духовная эмиграция или вызов либеральному Западу? Ирина ВальковаНа фоне глобальных геополитических сдвигов и усиливающейся культурной поляризации в западных странах в США разворачивается малозаметная, но примечательная духовная трансформация.