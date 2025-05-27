Православие в США: новая духовная эмиграция или вызов либеральному Западу? Ирина ВальковаНа фоне глобальных геополитических сдвигов и усиливающейся культурной поляризации в западных странах в США разворачивается малозаметная, но примечательная духовная трансформация.
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