Прокуроры заставили John Deere предоставить «право на ремонт» тракторов фермерам

Американские фермеры, имеющие в своем парке энергонасыщенные тракторы John Deere, были вынуждены обращаться к официальному дилеру, чтобы тот за отдельную плату нажал кнопку сброса при появлении ошибок в ПО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии