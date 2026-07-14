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Нескучные технологии

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Прокуроры заставили John Deere предоставить «право на ремонт» тракторов фермерам

Прокуроры заставили John Deere предоставить «право на ремонт» тракторов фермерам

Американские фермеры, имеющие в своем парке энергонасыщенные тракторы John Deere, были вынуждены обращаться к официальному дилеру, чтобы тот за отдельную плату нажал кнопку сброса при появлении ошибок в ПО.

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