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Курские новости

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На границе Курской области ВС РФ применяют новейшие FPV-дроны: видео

На границе Курской области ВС РФ применяют новейшие FPV-дроны: видео

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наращивать интенсивность применения на Суджанском направлении Курского фронта FPV-дроны-«Камикадзе» и «Князь Вандал Новгородский»По данным военного обозревателя Виктора Литовкина, подразделения группировки войск «Север» продолжают наращивать интенсивность применения на Суджанском направлении Курского фронта FPV-дроны-«Камикадзе» и «Князь Вандал Новгородский», которые, отметим, разработали в Великом Новгороде.

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