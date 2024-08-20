На границе Курской области ВС РФ применяют новейшие FPV-дроны: видео

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наращивать интенсивность применения на Суджанском направлении Курского фронта FPV-дроны-«Камикадзе» и «Князь Вандал Новгородский»По данным военного обозревателя Виктора Литовкина, подразделения группировки войск «Север» продолжают наращивать интенсивность применения на Суджанском направлении Курского фронта FPV-дроны-«Камикадзе» и «Князь Вандал Новгородский», которые, отметим, разработали в Великом Новгороде.