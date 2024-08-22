В Бобруйске ограничено и запрещено купание на пляжах.

Напоминаем, что с 16 августа 2024 года установлены: ограничение на купание детей в зоне рекреации городского пляжа № 1 ´Центральный´, запрет на купание в зонах рекреации озера санатория ´Шинник´ ОАО ´Белшина´, городского пляжа № 2 в микрорайоне № 6.
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