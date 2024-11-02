Подоляк обвинил Россию в попытках поссорить Украину и Польшу

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что отношения Варшавы и Киева не натянуты и стороны являются союзниками, однако Россия якобы пытается регулярно пытается поссорить страны между собой.
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