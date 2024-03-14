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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Козлов: «В плей-офф важна ответственность, в обороне «Салават» мог сыграть немного иначе. Не хватило прагматизма»

«Понятно, что мы играли в своем стиле, на сильных качествах нашего состава. У нас хорошие быстрые нападающие, которые шли в обыгрыш, выполняли передачи, мы от них этого требовали.

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